Tchad : Sibaweyhi lance une formation en informatique pour les non voyants à N’Djamena

Avec l’avènement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), le complexe SIBAWEYHI pour l’enseignement coranique (Arabe) et les sciences religieuses pour les déficients visuels, en appui avec le Centre d’Études pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme violent (CEDPE), initie une formation en informatique bureautique en faveur des personnes en handicap visuel.



Un échange d’éclaircissements avec les non voyants sur l’objet de ce projet a eu lieu ce 22 juin 2022 dans les locaux du CEDPE, en présence du coordinateur du projet Daouda Dieudonné, par ailleurs consultant chercheur au CEDPE et de Mallick Youssouf Adam, chef de projet.