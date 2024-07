Tchad : Taux de réussite de 42,49% au Bac 2024

Une légère hausse du taux de réussite



Ce taux de réussite connait une légère hausse par rapport à l'année dernière, où il était de 40,35%. Parmi les admis, 24 780 ont obtenu leur bac d'office (26,47%) et 14 993 ont été admissibles (16,02%).



Les séries scientifiques en tête



Les séries scientifiques enregistrent les meilleurs taux de réussite avec 52,04% pour la série S (Sciences Mathématiques) et 48,20% pour la série STI (Sciences Techniques et Industrielles). Les séries littéraires suivent avec un taux de réussite de 37,51% pour la série L (Lettres et Sciences Humaines) et 33,89% pour la série LA (Langues et Arts).



Des résultats satisfaisants pour le ministre



Le ministre de l'Education Nationale, Aboubakar Koko, a salué les efforts des candidats et des acteurs impliqués dans l'organisation des examens. Il a également encouragé les admissibles à se préparer sérieusement pour les épreuves du second tour qui se dérouleront du 25 au 27 juillet 2024.



Les résultats complets sont disponibles en ligne



Les résultats complets du baccalauréat 2024 sont disponibles en ligne sur le site de l'ONECS (https://infosdirecte.com/cest-pour-quand-les-resultats-du-bac-2024-au-tchad/).



En résumé, le baccalauréat 2024 au Tchad s'est soldé par un taux de réussite de 42,49%, avec une légère hausse par rapport à l'année précédente. Les séries scientifiques ont enregistré les meilleurs résultats.