Tchad : Tchonai Elimi Hassan nommé ambassadeur en Égypte

Par décret n°111 du 09 juillet 2021, TCHONAI ELIMI HASSAN, est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République Arabe d'Égypte avec résidence au Caire, en remplacement de Monsieur AL-AMINE AL-DOUDOU ABDALLAH, rappelé.



بموجب المرسوم رقم 111/ر م ع إ/ر و إ/و ش خ ت إ ت خ/2021 المؤرخ في 09 يوليو 2021 عين السيد تشوناي إليمي حسن، سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية تشاد لدى جمهورية مصر العربية، ومقره في القاهرة، خلفا للسيد الأمين الدودو عبد الله الذي تم استدعاؤه.