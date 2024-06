Tchad - Transfert officiel : Le footballeur tchadien Loum Tchaouna s'engage avec la Lazio pour une durée de cinq ans

Tchaouna, attaquant central âgé de 20 ans, a brillé tant au niveau national qu'en club, ce qui lui a valu un transfert vers l'un des clubs les plus prestigieux d'Italie. Ce buteur talentueux a été un élément clé de l'équipe du Stade Rennais en France, où il a attiré l'attention des recruteurs de la Lazio par sa vitesse, sa puissance et sa capacité de finition.



Exprimant sa joie de rejoindre la Lazio, Tchaouna a déclaré : "Je suis très heureux d'être ici à la Lazio. C'est un rêve devenu réalité pour moi de jouer pour un club aussi formidable. Je suis impatient de travailler avec l'entraîneur et mes coéquipiers et d'aider l'équipe à remporter des succès."



L'entraîneur de la Lazio, Maurizio Sarri, est convaincu que Tchaouna peut apporter une contribution significative au club. "Nous sommes ravis d'accueillir Loum dans notre effectif", a déclaré Sarri. "C'est un joueur jeune et talentueux avec un avenir prometteur devant lui. Nous sommes persuadés qu'il peut être un élément précieux pour notre équipe."



L'arrivée de Tchaouna à la Lazio a suscité de grands espoirs parmi les supporters du club, qui espèrent qu'il pourra aider l'équipe à se battre pour le titre de Serie A et la gloire en Ligue des champions. L'international tchadien aura à cœur de faire ses preuves et de se faire un nom dans l'un des meilleurs championnats du monde.