Tchad : Un cas de rage suspecte à Aboudela dans la province du Salamat

Le vendredi 22 décembre 2023, l'IRED a confirmé que le virus rabique était présent chez l'animal en question. Cette découverte a entraîné une réaction rapide des autorités sanitaires et vétérinaires pour prévenir toute propagation potentielle du virus.



La population locale est invitée à rester vigilante et à signaler tout comportement anormal chez les animaux sauvages afin d'éviter toute nouvelle exposition au danger. Des mesures préventives sont actuellement mises en place pour protéger la communauté contre la rage.



Selon l’Institut Pasteur, le virus de la rage (genre Lyssavirus) est présent dans la salive des animaux infectés (chien, chat, mammifère sauvage...). La transmission survient par contact direct avec la salive d'un animal contaminé par morsure, griffure ou encore léchage sur la peau excoriée d'une muqueuse. La contamination d’homme à homme est exceptionnelle (transplantations d’organes, transmission de la mère au fœtus).



La rage peut être prévenue à 100% par la mise en œuvre d’une prophylaxie post-exposition précocement après l’exposition à un animal suspect d’être enragé. Ce traitement préventif comprend le nettoyage de toutes les plaies, juste après la morsure ou griffure (eau et savon pendant 15 min) puis une antisepsie soigneuse (un contrôle de l’immunité antitétanique est également recommandé ainsi qu’une antibioprophylaxie dans certains cas).