Tchad : Voici la nouvelle composition du Conseil Supérieur de la Magistrature

AU TITRE DE LA COUR SUPRÊME :
Membres titulaires :
- AMADOU OUMAROU
- HAMADI OUSMANE
- MAHAMAT NADJIB BOUKHARY
- Mme FATIME ZENABA KOULRO BEZO
Membres suppléants :
- Mme MONODJIM BELDOUM
- NGARTABE PEURTOLOUM
- Mme DEMBAL KODBAYE DENISE
AU TITRE DES JURIDICTIONS DE 2ème DEGRÉ :
Membres titulaires :
- DJANGUYO TAGUINA
- MAHAMAT ALLAMINE MASSAR
- ABDALLAH AHMAT KINDJI
- MAHAMAT MAHAMAT NOUR KALLI ADJI
Membres suppléants :
- ALLARAKETE SANENGAR
- NGOMASSINA SOU TAKOYOUM
- HAMID MOUSTAPHA NOUR
- Mme MINGUEBAYE JACQUELINE
AU TITRE DES JURIDICTIONS DE 1er DEGRÉ :
Membres titulaires :
- MAHAMAT ALI HASSAN YACOUB
- HISSEIN BARKAI AHMAT
- ASRA HONORE SAMDOR
- ABBAS ADAM ATOR
Membres suppléants :
- KAGONBE MOISE
- BOKHIT ISMAÏL DAOUD
- MOUNZIR ALCHAZALI SALEH
- ABDALLAH GNERGNER MOURRA
AU TITRE DES BUREAUX EXÉCUTIFS DES SYNDICATS :
Membres titulaires :
- MAHAMAT ADAM HASSABANABI
- MAHAMAT SALLEH ADOUM DABARA
Membres suppléants :
- Mme ZENABA IDRISS SALEH
- ABDOULRAMAN MAHAMAT TAHER