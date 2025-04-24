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GOUVERNEMENT

Tchad : Voici la nouvelle composition du Conseil Supérieur de la Magistrature


Alwihda Info | Par - 25 Avril 2025


Par décret présidentiel N°0791/PR/2025 en date du 25 avril 2025, la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature est établie comme suit :


Tchad : Voici la nouvelle composition du Conseil Supérieur de la Magistrature
 


AU TITRE DE LA COUR SUPRÊME :


Membres titulaires :

  • AMADOU OUMAROU
  • HAMADI OUSMANE
  • MAHAMAT NADJIB BOUKHARY
  • Mme FATIME ZENABA KOULRO BEZO


Membres suppléants :

  • Mme MONODJIM BELDOUM
  • NGARTABE PEURTOLOUM
  • Mme DEMBAL KODBAYE DENISE


AU TITRE DES JURIDICTIONS DE 2ème DEGRÉ :


Membres titulaires :

  • DJANGUYO TAGUINA
  • MAHAMAT ALLAMINE MASSAR
  • ABDALLAH AHMAT KINDJI
  • MAHAMAT MAHAMAT NOUR KALLI ADJI


Membres suppléants :

  • ALLARAKETE SANENGAR
  • NGOMASSINA SOU TAKOYOUM
  • HAMID MOUSTAPHA NOUR
  • Mme MINGUEBAYE JACQUELINE


AU TITRE DES JURIDICTIONS DE 1er DEGRÉ :


Membres titulaires :

  • MAHAMAT ALI HASSAN YACOUB
  • HISSEIN BARKAI AHMAT
  • ASRA HONORE SAMDOR
  • ABBAS ADAM ATOR


Membres suppléants :

  • KAGONBE MOISE
  • BOKHIT ISMAÏL DAOUD
  • MOUNZIR ALCHAZALI SALEH
  • ABDALLAH GNERGNER MOURRA


AU TITRE DES BUREAUX EXÉCUTIFS DES SYNDICATS :


Membres titulaires :

  • MAHAMAT ADAM HASSABANABI
  • MAHAMAT SALLEH ADOUM DABARA


Membres suppléants :

  • Mme ZENABA IDRISS SALEH
  • ABDOULRAMAN MAHAMAT TAHER
Cette composition marque une étape importante dans la structuration du système judiciaire du Tchad.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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