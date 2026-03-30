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Tchad : à Abéché, U-Report sensibilise les jeunes filles aux violences basées sur le genre


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 30 Mars 2026



Tchad : à Abéché, U-Report sensibilise les jeunes filles aux violences basées sur le genre
U-Report Abéché a organisé, le dimanche 29 mars 2026, une causerie éducative au centre social de la ville autour du thème des violences basées sur le genre (VBG).

Animée par Fatimé Brahim Hissein, agente à la délégation provinciale de la Femme du Ouaddaï, la rencontre a mobilisé les jeunes filles membres de U-Report Abéché, ainsi que celles de l’association Banatna, section locale. Au cours des échanges, les participantes ont été sensibilisées sur les différentes formes de violences basées sur le genre, leurs causes, ainsi que leurs conséquences.

Cette initiative a également permis d’instaurer un cadre d’expression et de dialogue, favorisant une meilleure compréhension du phénomène et des moyens de prévention.

Prenant la parole à l’issue de la séance, le coordinateur de U-Report pour la province du Ouaddaï, Attouhami Mahamat Saleh, a salué la forte mobilisation des participantes. Il a adressé ses remerciements à l’ensemble de l’assistance, notamment à Hadjara Ahmat Idriss, agente du ministère de la Femme en mission à Abéché, pour sa présence et son engagement en faveur de la promotion des droits des femmes.

Cette causerie s’inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation menées par U-Report visant à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles dans la province du Ouaddaï.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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