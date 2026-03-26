Tchad : à Abéché, lancement de l’enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat 2026

L’enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat, session 2026, a été officiellement lancé ce jeudi 26 mars à Abéché. Dès les premières heures de la journée, de nombreux candidats, dossiers en main, ont afflué vers les différents centres d’enrôlement.



L’opération se déroule globalement dans de bonnes conditions, dans le calme et la discipline. On note également une forte mobilisation des autorités éducatives locales, engagées à assurer le bon déroulement de cette étape importante du processus d’organisation de l’examen.



L’enrôlement biométrique se poursuit dans les centres prévus, en vue de garantir une meilleure fiabilité, et une transparence dans la gestion des candidats au baccalauréat.