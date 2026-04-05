Tchad : à Ati, les autorités évaluent les dégâts après l’incendie des entrepôts du marché moderne

Cette visite de terrain visait à évaluer l’ampleur des dégâts et à témoigner la solidarité des autorités locales envers les opérateurs économiques touchés. Sur place, la délégation a échangé avec les commerçants sinistrés, constatant l’importance des pertes matérielles qui paralysent une partie de l’économie locale.



Les responsables ont souligné que « les dégâts sont considérables et l’impact social est préoccupant ».



Face à cette situation, la commune d’Ati et la délégation provinciale de l’Action sociale ont lancé un appel urgent à la solidarité nationale. Elles sollicitent l’appui du gouvernement, notamment à travers le ministère de l’Action sociale, ainsi que le soutien des ONG et des donateurs privés afin d’accompagner les victimes et de favoriser une reprise rapide des activités commerciales.