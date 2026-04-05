Tchad : à Ati, les autorités évaluent les dégâts après l’incendie des entrepôts du marché moderne

Cette visite de terrain visait à évaluer l’ampleur des dégâts et à témoigner la solidarité des autorités locales envers les opérateurs économiques touchés. Sur place, la délégation a échangé avec les commerçants sinistrés, constatant l’importance des pertes matérielles qui paralysent une partie de l’économie locale.
Les responsables ont souligné que « les dégâts sont considérables et l’impact social est préoccupant ».
Face à cette situation, la commune d’Ati et la délégation provinciale de l’Action sociale ont lancé un appel urgent à la solidarité nationale. Elles sollicitent l’appui du gouvernement, notamment à travers le ministère de l’Action sociale, ainsi que le soutien des ONG et des donateurs privés afin d’accompagner les victimes et de favoriser une reprise rapide des activités commerciales.
Les responsables ont souligné que « les dégâts sont considérables et l’impact social est préoccupant ».
Face à cette situation, la commune d’Ati et la délégation provinciale de l’Action sociale ont lancé un appel urgent à la solidarité nationale. Elles sollicitent l’appui du gouvernement, notamment à travers le ministère de l’Action sociale, ainsi que le soutien des ONG et des donateurs privés afin d’accompagner les victimes et de favoriser une reprise rapide des activités commerciales.