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Tchad : à Ati, les autorités évaluent les dégâts après l’incendie des entrepôts du marché moderne


Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 5 Avril 2026


Le 4 avril 2026, le maire de la ville d’Ati, Idriss Mahamat Total, accompagné du délégué provincial de l’Action sociale, Achafi Ahmat Khalid, s’est rendu sur le site des entrepôts jouxtant le marché moderne, ravagés par un incendie survenu la veille, le 3 avril 2026.


Tchad : à Ati, les autorités évaluent les dégâts après l’incendie des entrepôts du marché moderne
Cette visite de terrain visait à évaluer l’ampleur des dégâts et à témoigner la solidarité des autorités locales envers les opérateurs économiques touchés. Sur place, la délégation a échangé avec les commerçants sinistrés, constatant l’importance des pertes matérielles qui paralysent une partie de l’économie locale.

Les responsables ont souligné que « les dégâts sont considérables et l’impact social est préoccupant ».

Face à cette situation, la commune d’Ati et la délégation provinciale de l’Action sociale ont lancé un appel urgent à la solidarité nationale. Elles sollicitent l’appui du gouvernement, notamment à travers le ministère de l’Action sociale, ainsi que le soutien des ONG et des donateurs privés afin d’accompagner les victimes et de favoriser une reprise rapide des activités commerciales.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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