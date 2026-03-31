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Tchad : à Bagasola, Oxfam évalue ses actions humanitaires dans la province du Lac


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 31 Mars 2026



Tchad : à Bagasola, Oxfam évalue ses actions humanitaires dans la province du Lac
La salle de réunion d’Oxfam à Bagasola accueille, du 30 au 31 mars 2026, un atelier consacré à la récapitulation des bonnes pratiques et des leçons apprises du projet « Stratégie pays Oxfam ».

Financé par l’Agence suédoise de développement international (ASDI), ce projet vise à sauver des vies, améliorer le bien-être et préserver la dignité des populations affectées dans les provinces du Lac et du Ouaddaï. La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le sous-préfet de Bagasola, Ali Abderamane, en présence des autorités locales et des partenaires du projet. Mis en œuvre du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, le projet arrive à son terme.

Cet atelier se veut un cadre d’analyse critique et consolidée des résultats obtenus, ainsi que des acquis programmatiques. L’objectif est de tirer des enseignements pertinents, afin d’orienter les futures interventions d’Oxfam et de ses partenaires dans la province du Lac.

De manière spécifique, les participants sont appelés à analyser la performance du programme, en mettant l’accent sur les facteurs de succès et les insuffisances. Les travaux permettront également d’identifier les transformations induites dans les conditions de vie des ménages bénéficiaires, d’analyser les défis rencontrés et de documenter les bonnes pratiques, ainsi que les leçons apprises.

À l’issue des échanges, des orientations stratégiques et des recommandations opérationnelles seront formulées afin de renforcer l’impact des futurs cycles d’intervention, et de favoriser une autonomisation accrue des acteurs locaux, dans un contexte marqué par la limitation des ressources.

Dans son mot de bienvenue, le chef de base par intérim d’Oxfam, Hormisdas Hariyongabo, a salué la présence des autorités administratives locales et exprimé son souhait de voir les travaux se dérouler dans un esprit d’échanges constructifs. Les sessions sont animées par Etaa Djekota, chargé du suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage, ainsi que par Franklin, chef du projet ASDI.

À travers des travaux en plénière, les participants contribueront à l’élaboration d’une matrice consolidée des performances, à la capitalisation des bonnes pratiques et à une analyse approfondie des défis structurels. Prenant la parole, le sous-préfet de Bagasola rural, Ali Abderamane Mbodou a salué les efforts déployés par Oxfam et ses partenaires. Il a exhorté les participants à s’impliquer activement dans les discussions, afin d’enrichir les résultats des analyses au cours de ces deux jours de rencontre.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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