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Tchad : à Mao, célébration de l’Aïd el-Fitr par une grande prière à la place de l’Indépendance


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 20 Mars 2026



Tchad : à Mao, célébration de l’Aïd el-Fitr par une grande prière à la place de l’Indépendance
Ce vendredi les fidèles musulmans de Mao, chef-lieu de la province du Kanem, ont célébré la fête de l’Aïd el-Fitr par une grande prière solennelle à la place de l’Indépendance.

La cérémonie s’est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Issaka Koty Yakoub, ainsi que du Sultan du Kanem, Sa Majesté Alifa Mouta Zezerti,ainsi que des plusieurs responsables.

À 7 heures 35 précises, l’imam de la grande mosquée de Mao, Moustapha Ahmat Moustapha, a donné le signal du début de la prière. Dans son invocation, il a insisté sur des valeurs essentielles : la paix, la cohabitation pacifique, le pardon, l’amour du prochain et le vivre-ensemble.

Ces paroles ont résonné comme un appel à l’unité et à la fraternité dans une région où la solidarité reste un pilier de la vie sociale. La cérémonie s’est conclue par une dernière invocation, empreinte de ferveur et de recueillement. À l’issue de la prière, le Sultan du Kanem, accompagné de ses notables, des autorités administratives, militaires et des représentants des organisations de la société civile, ainsi que des ONG, a présenté ses vœux au délégué général du gouvernement.

Dans son allocution, le général Issaka Koty Yakoub a exprimé sa profonde gratitude envers ceux qui lui ont rendu visite. Il a souligné l’importance de l’engagement collectif pour le développement de la province du Kanem, et a exhorté chaque membre de la communauté à contribuer activement au progrès social et économique.

Son appel à l’action s’est voulu un message d’espoir et de détermination, face aux défis à venir, invitant chacun à unir ses efforts pour bâtir un avenir meilleur.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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