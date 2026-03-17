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Tchad : à Mao, l’approche de la fête de fin du Ramadan plonge la ville dans une effervescence particulière


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 18 Mars 2026



Tchad : à Mao, l’approche de la fête de fin du Ramadan plonge la ville dans une effervescence particulière
Le marché central de Mao est pris d’assaut jour et nuit par des habitants venus s’approvisionner. Malgré la chaleur accablante, les négociations sont intenses et l’animation se poursuit jusque tard dans la nuit.

Pour assurer la sécurité face à cet afflux massif, une commission mixte organise des patrouilles permanentes, rassurant commerçants et clients. Les habitants de Mao se préparent activement à la fête marquant la fin du mois de jeûne.

Dès les premières heures de la journée, ils envahissent le marché, transformant les allées en un véritable tourbillon de couleurs et de voix. Malgré la chaleur, le marché reste bondé : les clients se pressent, se bousculent et négocient avec ardeur pour acquérir les produits indispensables à la célébration.

Chaque client discute les prix selon ses moyens, et ces échanges animés témoignent de l’importance de la fête dans la vie sociale et culturelle de la ville. Même la nuit, le marché reste fréquenté, éclairé par des lampes et animé par le va-et-vient incessant des acheteurs. Interrogés au micro MRTV, les tailleurs et commerçants de tissus confirment que « le marché demeure abordable malgré certaines difficultés, notamment liées à l’électricité et aux retards de certains clients.

Selon les tailleurs, plus de 90 % des clients sont déjà satisfait ». En matière de sécurité, une commission mixte a été mise sur pied pour assurer la surveillance du marché, de jour comme de nuit. Sa mission est de traquer les malfaiteurs et autres individus hors-la-loi, afin de garantir que cette période d’affluence se déroule dans la sérénité.

La présence visible des forces de l’ordre rassure commerçants et clients, permettant à chacun de profiter pleinement de l’ambiance festive.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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