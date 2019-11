Tchad : à Miski, l’État assiste les orpailleurs, des vivres distribués

Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissein Didigi et son staff ont rendu visite ce vendredi matin aux orpailleurs venus de Miski et ses environs.



Le déplacement visait à s’imprégner des conditions de vie des orpailleurs afin de les assister pour les acheminer vers leurs contrées de provenance.



Cette visite d'assistance a eu lieu en présence du responsable du bureau de l'Organisation Internationale des Migrations (OIM), du président de la Croix Rouge à Faya et de responsables militaires.



Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissein Didigi a salué le courage et l'abnégation de ces orpailleurs qui de leur gré ont honoré la volonté des plus hautes autorités du pays.



Pour ce faire, le secrétaire général de la province a garanti aux orpailleurs que « dans bientôt, ils retrouveront leurs lieux et familles respectifs, car un climat paradisiaque les attends au sein de leurs familles. »



Au cours de cette visite, l'OIM a volé au secours des orpailleurs en distribuant un don composé de sacs de farine, sucre, cartons de sardine, thé, tomates et bidons d'huiles.



470 orpailleurs qui ont été recensés ont bénéficié de ce don.



Le responsable du bureau de l'OIM, Élie Sztorch a rappelé aux bénéficiaires de ce don, que ce dernier est une réponse aux sollicitations des autorités locales de la place.



L'OIM étant une organisation philanthrope a répondu avec promptitude à cette demande. La visite s’est achevée sous les salves d’ovations des orpailleurs.