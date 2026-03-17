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Tchad : à Sarh, l’ADT renforce ses actions pour l’environnement et le développement durable


Alwihda Info | Par Elwood DK - 17 Mars 2026



Tchad : à Sarh, l’ADT renforce ses actions pour l’environnement et le développement durable
L’Association Action pour le Développement Durable du Tchad (ADT) a tenu le dimanche 15 mars 2026 son assemblée générale ordinaire au Centre culturel Saint Kisito, au quartier Gardolet, dans le 5ᵉ arrondissement de la ville de Sarh.

Cette rencontre a permis aux membres de l’association de faire le bilan des activités réalisées en 2025, et de présenter les nouvelles perspectives pour l’année 2026. L’objectif principal est de renforcer les actions de l’ADT en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable dans la province du Moyen-Chari.

Prenant la parole, le coordinateur de l’ADT, Ranguebaye Casimir, a expliqué que cette assemblée générale constitue un moment important pour l’organisation. Elle permet d’analyser les points forts et les difficultés rencontrés au cours de l’année écoulée, afin d’améliorer les actions futures de l’association.

Dans son rapport, le secrétaire général de l’ADT, Mbaindigsem Lohardongarti, a salué l’engagement et la mobilisation des membres. Il a rappelé que l’association a mené plusieurs activités au cours de l’année 2025, notamment des actions de sensibilisation sur la protection de l’environnement, des campagnes de reboisement, l’éducation des communautés sur la gestion durable des ressources naturelles et la promotion des initiatives locales favorisant le développement durable.

Il a également remercié les partenaires techniques et financiers qui ont accompagnés l’association dans la réalisation de ces différentes activités au profit des populations. La représentante du délégué provincial de l’environnement, Mme Keguiyai Toriara Charlotte, a souligné que la protection de l’environnement est une responsabilité collective.

Elle a rassuré les membres de l’ADT de la disponibilité de la délégation provinciale à les accompagner techniquement sur le terrain dans leurs actions visant à préserver l’environnement et améliorer les conditions de vie des populations.

Au cours de cette assemblée, la représentante du Conseil provincial, Djaro Nouba Lucie, a procédé à l’installation du nouveau bureau du conseil d’administration de l’Association Action pour le Développement Durable du Tchad. Le bureau est composé de Ranguebaye Casimir comme président, de Mbaindigsem Lohardongarti comme secrétaire général et de Masra Todjimbaye comme trésorier général.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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