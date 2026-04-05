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Tchad : à Sarh, la Radio Lotiko célèbre ses 25 ans avec une semaine d’activités


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 5 Avril 2026


​La Radio Lotiko de Sarh s’apprête à célébrer un moment important de son histoire : ses 25 ans d’existence. À cette occasion, un point de presse s’est tenu le 4 avril 2026 dans les locaux de la station, situés au quartier résidentiel du 2ᵉ arrondissement de Sarh.


Tchad : à Sarh, la Radio Lotiko célèbre ses 25 ans avec une semaine d’activités
Face aux journalistes, le rédacteur en chef de la radio, Rimtemadji Ogody Herman, a présenté les grandes lignes des activités prévues. Cette rencontre visait à informer le public et les partenaires sur le programme de cette célébration, tout en rappelant le rôle et les ambitions de cette radio communautaire d’inspiration catholique, créée le 6 avril 2001 dans la province du Moyen-Chari.

Durant toute la semaine, plusieurs activités seront organisées. Il est notamment prévu la rediffusion d’émissions et de magazines retraçant la création et le parcours de la radio. Des conférences-débats réuniront également les autorités locales et différents acteurs afin d’échanger sur les missions et les perspectives de Radio Lotiko.

Dans un esprit de célébration et de partage, un concert de louange sera organisé en l’honneur de la radio. Les festivités se clôtureront par une grande messe, symbole de reconnaissance et d’engagement spirituel.

« À travers ce jubilé d’argent, la Radio Lotiko entend non seulement célébrer son parcours, mais aussi renforcer ses liens avec la communauté et réaffirmer son engagement au service de la population. Nous remercions nos auditeurs et auditrices pour leur soutien multiforme », a conclu Rimtemadji Ogody Herman.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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