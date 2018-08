Tchad : accord pour la construction d'un réseau solaire photovoltaïque de 60 KW

Un accord d’achat d’énergie solaire photovoltaïque a été signé ce jeudi 9 août 2018, entre le gouvernement tchadien, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et l’Union européenne. Le ministre du Pétrole et de l’Énergie, Boukar Michel a apposé sa signature au nom du gouvernement tchadien. ​



Cet accord est relatif à la construction d'un réseau solaire photovoltaïque. Ce réseau est d'une capacité de 60 KW.



La construction et le bouclage de ce projet va s'exercer en deux phases et durera 18 mois.



"Aujourd'hui, c'est la toute première centrale qui va être installée au Tchad. Il y a eu beaucoup de frais. Au début, le projet a été signé d'une manière globale. Après, les ministères impliqué ont souhaité que ce projet soit séparé", a expliqué Boukar Michel.



Le réseau solaire sera entièrement géré par les partenaires pendant 23 ans, et 2 ans avec le Tchad. A terme, ce réseau sera entièrement géré par le Tchad et permettra de mettre fin aux délestages.