Tchad : accusé d'injures, un journaliste enjoint de s'excuser

La HAMA a écouté en séance contradictoire ce 26 décembre 2018 le directeur de publication du journal Le Haut Parleur pour manquements graves, selon un communiqué de l'organe régulateur des médias.



Après examen des articles publiés par le journal, notamment celui intitulé : "Ils ont vendu leur âme aux Itno", dans sa parution n° 047 du 18 décembre 2018, il a proféré des injures et autres propos diffamatoires à l'encontre d'un certain nombre de personnalités, relève la HAMA.



Ainsi, la HAMA lui enjoint de formuler publiquement des excuses pour manquements graves et atteintes à l'intégrité à l'endroit des personnalités mises en cause dans cet article.



Le HAMA demande au journal de veiller scrupuleusement au respect des dispositions de la loi n° 31 du 3 décembre 2018 portant régime de la presse écrite et des médias électroniques au Tchad, ainsi qu'au respect du code de déontologie et d'éthique du journaliste tchadien.



"Ce rappel à la l'ordre doit avoir une tradition matérielle dans le contenu de leurs publications à compter de la présente notification", selon le président de la HAMA, Dieudonné Djonabaye.