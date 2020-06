Tchad : antilopes chevalines abattues, les carcasses offertes aux détenus

KÉLO - Les carcasses de deux antilopes chevalines abattues doivent être remises aux prisonniers de la maison d'arrêt de Kélo, a déclaré jeudi le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kélo, Doud Souleyman Ousman, en présence du préfet du département de la Tandjilé Ouest, Doud Souleyman Ousman et plusieurs chefs de services.



Cette déclaration du procureur de la République semble être mal venue et foulée au pied par des responsables du service forestier de la Tandjilé Ouest ainsi que certains responsables de la mairie de Kélo.



Selon des citoyens, la deuxième carcasse d'antilope a été confisquée. Certains souhaitent se tailler la part de lion, sans crainte ni pitié.



Jeudi 4 juin dernier, une soixantaine des personnes à cheval, et à pied ont pourchassé un troupeau de cinq antilopes. Coincées, trois bêtes ont pu s'échapper tandis que deux autres ont été prises d'assaut et abattues à Dyan, dans la commune de Kélo.



58 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête. 25 d'entre elles ont été libérées par la suite.



L'enquête se poursuit pour établir les responsabilités.