Tchad : après une attaque de drones soudanais, le président met l’armée en alerte et ferme la frontière

Séance tenante, le Chef Suprême des Armées a ordonné la fermeture totale de 1.300km de frontières communes entre le Tchad et le Soudan.



Il a instruit le Premier Ministre, Ambassadeur Allah-Maye Halina, a dépêché sur site, une délégation gouvernementale à l’effet d’évaluer les dégâts tant humains que matériels.



Il a également ordonné à l’Armée nationale de riposter pour compter de cette nuit, à toute attaque provenant du Soudan, qu’elle soit de l’armée du Général Abdul Fattah Al-Burhan ou des Forces de soutien rapide (FSR) du Général Mahamat Hamdane Dagalo.