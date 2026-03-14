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Tchad : attaque de coupeurs de route dans la sous-préfecture de Niergui au Guéra


Alwihda Info | Par Saleh Hassan - 14 Mars 2026



Tchad : attaque de coupeurs de route dans la sous-préfecture de Niergui au Guéra
Jeudi 12 mars 2026, aux alentours de 16 heures, trois jeunes du village Djari, à bord d’un tricycle et en provenance du marché de Biyed, ont été victimes d’une attaque de coupeurs de route. L’agression a été perpétrée par cinq individus armés, circulant sur deux motos et munis d’armes à feu, entre les villages de Biyed et Retcho, plus précisément dans un endroit isolé communément appelé Bola Gnalko.

Selon Abdenasir Chaibo, interrogé sur son lit d’hôpital, les assaillants ont tiré à bout portant sur les victimes. Lui-même ainsi que ses compagnons Djamil et Abdelkerim ont été grièvement blessés lors de l’attaque.

Les trois victimes ont été évacuées en urgence à l’Hôpital provincial de Mongo. En raison de la gravité de ses blessures, Abdelkerim Ramadan a été transféré à N’Djamena pour subir une intervention chirurgicale.

Les agresseurs auraient également emporté une importante somme d’argent avant de prendre la direction du village Kossok.

Les forces de défense et de sécurité ont ouvert des recherches afin de retrouver les auteurs de cette attaque.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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