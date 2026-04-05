Tchad : au Guéra, des actes de vols de bétail signalés dans deux départements

Le département du Guéra a été le champ d'une tentative de vol de bétail dans le village de Tchofio. Des individus mal intentionnés avaient tenté de s'emparer des animaux appartenant aux habitants du village, mais c'était sans compter sur la solidarité et la vigilance des populations locales.



Alertés à temps, les villageois se sont mobilisés collectivement et ont réussi à mettre en échec les malfaiteurs. Cet élan de solidarité communautaire a permis d'éviter ce qui aurait pu constituer une perte sèche et douloureuse pour les éleveurs concernés.



Malheureusement, la situation est tout autre dans le département d'Abtouyour. Dans le canton de Dangleat Ouest, des voleurs ont frappé dans la nuit du 05 avril 2026, ciblant le village de Korbo. Cette fois-ci, les malfaiteurs ont réussi à s'emparer d'un important cheptel appartenant aux habitants du village, avant de disparaître dans la nature.



Les autorités compétentes ont été saisies et des recherches sont actuellement en cours pour retrouver les auteurs de ce méfait, ainsi que les animaux volés.



Ces deux incidents survenus à 36 heures d'intervalle illustrent la persistance de l'insécurité liée aux vols de bétail dans la province du Guéra, un fléau qui frappe de plein fouet les communautés d'éleveurs dont les troupeaux constituent le principal moyen de subsistance.