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Tchad : au Guéra, la première pluie de l'année annonce le retour des activités agricoles


Alwihda Info | Par Saleh Hassan - 30 Mars 2026


La province du Guéra a connu, les samedi 28 et lundi 30 mars 2026, un moment à la fois attendu et symbolique : les premières pluies de la saison ont arrosé plusieurs localités, marquant officiellement le début d’un nouveau cycle agricole et redonnant espoir aux populations rurales comme urbaines.


Tchad : au Guéra, la première pluie de l'année annonce le retour des activités agricoles
Dès les premières heures ayant suivi ces précipitations tant attendues, les campagnes ont retrouvé leur animation habituelle.

On a ainsi observé d’importants mouvements de cultivateurs quittant leurs domiciles pour se rendre dans leurs champs, afin d’évaluer l’état des terres et d’entamer les premières préparations de la nouvelle saison culturale. Habitués aux cycles de la nature, ces paysans savent que chaque instant compte dès les premières pluies.

Dans les villages et hameaux de la province, cette pluie a également suscité une intense activité autour de l’habitat. De nombreuses familles ont entrepris la réfection de leurs cases, en consolidant toitures et murs avant l’arrivée de pluies plus abondantes dans les semaines à venir.

À Mongo, chef-lieu de la province, la réaction a été tout aussi rapide, bien que différente. Face à des pluies parfois soudaines, les commerçants et propriétaires de hangars se sont empressés de se procurer des bâches afin de protéger leurs marchandises, parfois exposées aux eaux.

Par ailleurs, les chantiers de construction ont connu une nette intensification. Maçons, manœuvres et entrepreneurs profitent de l’humidité du sol et de la fraîcheur pour accélérer leurs travaux.

Ainsi, cette première pluie de la saison 2026 dépasse le simple phénomène météorologique. Elle marque un véritable renouveau, redynamisant les activités agricoles, commerciales et sociales. Agriculteurs, éleveurs et commerçants tournent désormais leurs regards vers le ciel avec espoir, souhaitant des pluies régulières et suffisantes pour assurer une campagne agricole réussie.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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