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Tchad : au Guéra, une réunion sur la scolarisation des filles se tient à Mongo


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 7 Avril 2026



Tchad : au Guéra, une réunion sur la scolarisation des filles se tient à Mongo
Une réunion de sensibilisation, dans le cadre de la scolarisation des filles, a eu lieu ce matin à Mongo, au secteur 04 quartier Bourzoumne, avec les membres de groupe Am-Kournaka.

Cette initiative est l'œuvre de la délégation provinciale de la femme, avec l’appui de l’UNICEF. Après l'enregistrement de la liste de présence, et le mot sur le but de la rencontre par le coordinateur de l'association AVPD Abdallah Nassour, l’animatrice Habiba Abbo a exhorté les femmes à être des responsables de la scolarisation de leurs filles.

Car éduquer une fille, c'est éduquer toute la nation, la femme étant le moteur de la société. Le superviseur Saleh Hassane Rahma a conclu le débat par l’ouverture d’une liste de questions. La réunion s’est achevée par un engagement des femmes pour la scolarisation de leurs filles.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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