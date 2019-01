Tchad : au Hadjer-Lamis, les civils ne pourront plus porter de tenues militaires

Le gouverneur de la province du Hadjer-Lamis, Ahmat Hissein Goukouni a tenu cette semaine une réunion avec plusieurs responsables des forces de défense et de sécurité pour "mettre fin aux désordres dans la région et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens".



Il a appelé les responsables sécuritaires à veiller sur le mouvement des voyageurs clandestins qui tentent de se rendre au Tibesti. Il s'est également offusqué du port des tenues militaires par des civils, ce qui sème des troubles à l'ordre public. Les civils ont désormais l'interdiction de porter des tenues militaires pour s'assimiler aux forces de défense et de sécurité.



"Des mesures répréhensibles seront prises contre les fauteurs de troubles afin de mettre fin à ces désordres", a averti le gouverneur. Il compte sur une large sensibilisation pour informer la population.



Dans leur prise de parole, plusieurs responsables sécuritaires ont réaffirmé leur engagement à lutter contre les troubles à la sécurité dans la province. Ils ont promis de mettre en oeuvre les instructions des autorités provinciales.