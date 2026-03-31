Tchad : au Kanem, lancement des travaux de l’atelier de formation des comités de gestion des doléances

Ce mardi, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Issaka Koty Yacoub, a procédé au lancement officiel des travaux de l’atelier de formation des comités de gestion des doléances.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre. La rencontre réunit les autorités administratives, les leaders traditionnels, ainsi que plusieurs organisations de la société civile.



L’objectif est de renforcer les compétences des participants sur les obligations de l’emprunteur, les bonnes pratiques en matière de traitement des plaintes, ainsi que sur la mise en place et le fonctionnement des comités dédiés aux mécanismes de gestion des plaintes dans le cadre du Projet PHASAOC.



Prenant la parole, le spécialiste en sauvegarde sociale du Projet, Moungobaye Masrabaye, « a salué la mobilisation des participants et les a exhortés à s’approprier les outils mis à leur disposition afin d’assurer une gestion efficace et transparente des plaintes, doléances et de la remontée des informations ».



Ouvrant l'atelier, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, « a exprimé sa reconnaissance aux participants venus des départements que comptent la province. Il « a souligné que leur présence témoigne de l’intérêt accordé à la redevabilité et à la transparence dans la gestion des affaires publiques ».



Le premier magistrat de la province « a également rappelé que le Projet d’Harmonisation des Statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (PHASAOC) joue un rôle clé dans l’amélioration des performances statistiques, le renforcement de l’harmonisation régionale, et l’accès aux données fiables, contribuant ainsi à une meilleure orientation des politiques publiques nationales ». La cérémonie a pris fin par une photo de famille.