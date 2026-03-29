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Tchad : au Lac-Iro, autorités et communautés face aux difficultés des écoles rurales


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 29 Mars 2026


Le samedi 28 mars 2026, le sous-préfet de Bohobé, Doumhassam Gédéon, s’est rendu dans le canton de Marabé, situé dans sa circonscription. Cette sortie avait pour objectif principal de vérifier le bon déroulement des activités scolaires et d’évaluer les difficultés rencontrées par les établissements.


Tchad : au Lac-Iro, autorités et communautés face aux difficultés des écoles rurales
Sur place, plusieurs écoles ont été visitées. Les autorités ont pu constater la présence des enseignants et des élèves dans certaines classes. Toutefois, la mission a également relevé plusieurs problèmes qui freinent le bon fonctionnement des établissements.

Parmi les principales difficultés évoquées figurent le non-paiement des enseignants communautaires, la fermeture de certains établissements primaires, ainsi que le manque de matériel didactique et de personnel enseignant. Ces situations ne sont pas nouvelles et ont déjà été signalées dans d’autres zones du département du Lac-Iro.

Lors des échanges avec les responsables locaux et les acteurs de l’éducation, le sous-préfet a insisté sur la nécessité pour les communautés de s’impliquer davantage dans la scolarisation des enfants et de leur inculquer les valeurs de paix et de cohabitation pacifique.

Ayant pris bonne note de ces doléances, Doumhassam Gédéon a rassuré les responsables du système éducatif ainsi que les parents qu’il transmettra ces préoccupations aux autorités compétentes.

Il convient de noter que la mission de suivi se poursuivra dans les prochains jours dans d’autres localités de la sous-préfecture de Bohobé.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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