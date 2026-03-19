Tchad : au Mandoul, célébration de l’Aid Al Fitr à Goundi

Les fidèles musulmans de Goundi, à l'instar de ceux du monde entier, se sont réunis à la place publique Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, pour la prière de rupture du jeûne marquant l’Aïd Al-Fitr Al Moubarak.



C'est l'imam de la grande mosquée de Goundi, Tahir Dédé qui a présidé ladite prière, en présence du sous-préfet de Goundi Saleh Tahir Atteïb, représentant l'administration publique, de sa Majesté le chef de canton de Goundi Mara Baye Alifa et de plusieurs fidèles musulmans.



Dans sa prêche, l'imam a expliqué l'importance de jeûne pour les fidèles musulmans, car selon lui, c'est divin, dit le "Prophète Mohammad Paix et Bénédiction sur lui". L'imam Tahir Dédé a exhorté les fidèles à l'amour du prochain, au pardon, à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale et au vivre-ensemble.



Aussi dit-il, le pardon est l'élément essentiel pour la paix et le développement. La prière de rupture de jeûne est une étape importante pour un fidèle musulman, mais manquer trois prières de vendredi est contraire aux principes divins établis par le Saint Coran et prêcher par le prophète Mohammad, paix et bénédiction sur lui.