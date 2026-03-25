Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Mandoul, l'ONG Humanité Inclusion réfléchit sur la pérennisation des maîtres communautaires


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 26 Mars 2026



Tchad : au Mandoul, l'ONG Humanité Inclusion réfléchit sur la pérennisation des maîtres communautaires
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Composante 2 du projet ALAPAJ, Humanité Inclusion a organisé le 25 mars, un atelier de réflexion sur la pérennisation des maîtres communautaires pris en charge par le projet ALAPAJ/Composante II.

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Mandoul, Djimas Djedouboum, et a mobilisé les acteurs éducatifs, administratifs, communautaires et humanitaires venus des quatre départements du Mandoul, à savoir le Mandoul Occidental, le Mandoul Central, le Barh Sara et le Mandoul Oriental.

Durant deux jours, les participants plancheront sur l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces sur la problématique de la prise en charge des maîtres communautaires au niveau communautaire, provincial et central, l'identification des actions au niveau local, provincial et central, afin de réfléchir sur les stratégies pour le maintien des maîtres communautaires post projet, et élaborer un plan de plaidoyer.

A l'ouverture des travaux, le représentant de la déléguée provinciale de l'éducation, Rimtebaye Djaidibaye, et le représentant du consortium Dingamré Narcisse, se sont relayés pour situer l'importance de ces assises qui permettront de relever les défis de la prise en charge des maîtres communautaires, et du renforcement de leurs capacités pour une meilleure formation des enfants.

Ouvrant la formation, le secrétaire général de la province du Mandoul, Djimas Djedouboum a tout d'abord adressé ses reconnaissances aux partenaires, mais aussi reconnu les efforts du gouvernement dans l'éducation. Il appelle les participants à plus de responsabilités afin d'apporter des réflexions constructives pour la formation et la pérennisation de ces maîtres communautaires, car ils font un travail non négligeable dans la formation des enfants.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/03/2026

​Tchad : le CICR organise un concours national en droit international humanitaire

​Tchad : le CICR organise un concours national en droit international humanitaire

Tchad : l’ONAPE organise une journée d’information et d’orientation à l’intention des jeunes porteurs de projets Tchad : l’ONAPE organise une journée d’information et d’orientation à l’intention des jeunes porteurs de projets 24/03/2026

Populaires

Tchad : pourquoi les usagers se battent-ils après un accident de circulation ?

25/03/2026

Tchad : à 16 ans déjà ivres, les dérives inquiétantes des adolescentes à N’Djamena

25/03/2026

Tchad : des kits sociaux distribués aux personnes vulnérables dans le 10ème arrondissement de N'Djamena

25/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 24/03/2026 - Djimet Wiche

Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad

Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad

Comment la culture influence la psychothérapie et nos façons de gérer l'anxiété et la dépression Comment la culture influence la psychothérapie et nos façons de gérer l'anxiété et la dépression 19/03/2026 - Mohaj Salaheldin, consultante, humanitaire et journaliste indépendante.

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter