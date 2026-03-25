Tchad : au Mandoul, l'ONG Humanité Inclusion réfléchit sur la pérennisation des maîtres communautaires

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Composante 2 du projet ALAPAJ, Humanité Inclusion a organisé le 25 mars, un atelier de réflexion sur la pérennisation des maîtres communautaires pris en charge par le projet ALAPAJ/Composante II.



La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Mandoul, Djimas Djedouboum, et a mobilisé les acteurs éducatifs, administratifs, communautaires et humanitaires venus des quatre départements du Mandoul, à savoir le Mandoul Occidental, le Mandoul Central, le Barh Sara et le Mandoul Oriental.



Durant deux jours, les participants plancheront sur l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces sur la problématique de la prise en charge des maîtres communautaires au niveau communautaire, provincial et central, l'identification des actions au niveau local, provincial et central, afin de réfléchir sur les stratégies pour le maintien des maîtres communautaires post projet, et élaborer un plan de plaidoyer.



A l'ouverture des travaux, le représentant de la déléguée provinciale de l'éducation, Rimtebaye Djaidibaye, et le représentant du consortium Dingamré Narcisse, se sont relayés pour situer l'importance de ces assises qui permettront de relever les défis de la prise en charge des maîtres communautaires, et du renforcement de leurs capacités pour une meilleure formation des enfants.



Ouvrant la formation, le secrétaire général de la province du Mandoul, Djimas Djedouboum a tout d'abord adressé ses reconnaissances aux partenaires, mais aussi reconnu les efforts du gouvernement dans l'éducation. Il appelle les participants à plus de responsabilités afin d'apporter des réflexions constructives pour la formation et la pérennisation de ces maîtres communautaires, car ils font un travail non négligeable dans la formation des enfants.