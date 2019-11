Tchad : au Mayo-Kebbi Est, le taux de scolarisation et de malnutrition des enfants inquiète

A l'occasion de la journée mondiale de l'enfant célébrée le 20 novembre 2019, la cellule provinciale de la Coordination des associations de la société civile et de la défense des droits de l'Homme (CASCHIDO) dirigée par Ndormadji Dangongar et le Mouvement panafricain des leaders représenté par Souleymane Yaya, ont offert ce matin des cadeaux aux enfants de quelques écoles maternelles de la ville de Pala, dans la province du Mayo-Kebbi Ouest.



L'opération s'est étendue aux écoles maternelles du Centre social, Les oisillons et le complexe arabophone Al Bachair de Pala.



Les cadeaux constitués de jouets, de cahiers, de stylos et de crayons, minimes soient-ils, ont permis de donner du sourire aux enfants de ces écoles dans la cours et même dans les salles de classes .



Le coordinateur de la CASCHIDO du Mayo-Kebbi Ouest, Ndormadji dangongar a saisi cette occasion pour dresser un tableau sombre de la situation des enfants dans la province.



Pour lui, ce 30ème anniversaire de la journée de l'enfant est ponctué dans la province par un taux de 39% d'enfants qui n'ont pas l'accès à l'école ou sont renvoyés car les parents ne paient pas leurs frais de scolarité.



En matière de santé, seulement 49% des enfants sont vaccinés dès la naissance, avec un taux de mortalité de 192/1000, tandis que 50% des enfants connaissent un retard de croissance dû à la malnutrition. De plus, 5% des enfants seulement sont enregistrés à l'état civil ou ont l'acte de naissance.