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Tchad : au Ouaddaï, une caravane artistique pour sensibiliser à la paix et à la cohésion sociale


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 30 Mars 2026


Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Asdjim Beldoum, a procédé, ce samedi 28 mars 2026 à Abéché, au lancement officiel de la caravane de sensibilisation à la paix et à la sécurité, initiée par la compagnie artistique Mandargué.


Tchad : au Ouaddaï, une caravane artistique pour sensibiliser à la paix et à la cohésion sociale
Organisée en partenariat avec la commune d’Abéché et le Conseil provincial du Ouaddaï, la cérémonie s’est tenue sur le terrain du lycée national franco-arabe, en présence des autorités locales, administratives et traditionnelles, ainsi que des acteurs culturels et sociaux.

Le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a également pris part à cette activité. Dans son intervention, il a souhaité la bienvenue aux artistes de la compagnie Mandargué, saluant une initiative en adéquation avec la vision des hautes autorités du pays en matière de promotion de la paix et de la cohésion sociale.

Tchad : au Ouaddaï, une caravane artistique pour sensibiliser à la paix et à la cohésion sociale
De son côté, le directeur de la compagnie Mandargué, Issakha Djidiguimbay, alias Mandargué, a mis en avant l’importance de cette caravane. Selon lui, elle constitue un canal essentiel pour transmettre des messages de paix, de sécurité et de vivre-ensemble aux populations, tout en valorisant le rôle de l’art et de la culture comme outils de sensibilisation.

Placée sous le slogan « La sécurité et la paix égales développement », cette caravane vise à encourager l’implication active des citoyens dans la préservation de la sécurité et de la stabilité.

À travers des prestations artistiques et des actions de proximité, la caravane ambitionne de parcourir plusieurs localités afin de diffuser des messages de paix, de cohésion sociale et de responsabilité citoyenne.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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