Tchad : au Ouaddaï, une caravane artistique pour sensibiliser à la paix et à la cohésion sociale

De son côté, le directeur de la compagnie Mandargué, Issakha Djidiguimbay, alias Mandargué, a mis en avant l’importance de cette caravane. Selon lui, elle constitue un canal essentiel pour transmettre des messages de paix, de sécurité et de vivre-ensemble aux populations, tout en valorisant le rôle de l’art et de la culture comme outils de sensibilisation.



Placée sous le slogan « La sécurité et la paix égales développement », cette caravane vise à encourager l’implication active des citoyens dans la préservation de la sécurité et de la stabilité.



À travers des prestations artistiques et des actions de proximité, la caravane ambitionne de parcourir plusieurs localités afin de diffuser des messages de paix, de cohésion sociale et de responsabilité citoyenne.