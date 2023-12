Tchad : au Sila, l'UNDR, le RDP et l'Alliance Socialiste rassemblent les foules pour le vote unitaire

Dans le cadre de la campagne référendaire, la coordination du bureau de l'Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR) en collaboration avec le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP) et l'Alliance Socialiste du Guéra, a organisé un meeting en vue du référendum constitutionnel prévu le 17 décembre 2023. La cérémonie s'est tenue cet après-midi dans le village de Zerli, situé à 14 km au sud de la ville de Mongo, dans le canton de Bidio.



Hassan Saline, directeur de la campagne référendaire du département du Guéra, a présidé la cérémonie, assisté par le coordinateur du parti UNDR, Adoum Azo, le conseiller Younous Mht Goudja, et d'autres militants représentant leur parti.



Après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, Ali Idris, le coordinateur Adoum Azo a appelé toute la population à voter 'Oui' le 17 décembre prochain. Hassan Saline, dans son intervention, a invité la population de Zerli et des villages environnants à voter pour le 'Oui' en faveur d'un Tchad unitaire, avant d'expliquer l'importance de l'unité et de la cohésion sociale au Tchad.