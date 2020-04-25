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تشاد: في وادي فيرة ، يقرأ الأئمة القرآن ويدعون الله من أجل السلام


Alwihda Info | Par Hassanein Mahamat Hassan - 25 Avril 2020



تشاد: في وادي فيرا ، يقرأ الأئمة القرآن ويصلي لله من أجل السلام. © حسنين محمد حسن / معلومات الوحدة
تشاد: في وادي فيرا ، يقرأ الأئمة القرآن ويصلي لله من أجل السلام. © حسنين محمد حسن / معلومات الوحدة
أقام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فرا حفلا بمناسبة جمع التلاوات القرآنية والأدعية، من شيوخ الزوايا والتي جمعت في المسجد الكبير بحاضرة الولاية، حضر الحفل عمدة بلدية بلتن حبيب الدودو. ممثلا للوالي. ففي كلمته التنويرية أمام وخطيب الجامع الكبير ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فرا عليو محمد عبدالواحد بعد أن قدم شكره للوالي، قال أن هذه الأدعية والصلوات والقراءات القرآنية مقدمت إلى رئيس الجمهورية إدريس ديبي اتنو، والقوات البواسل الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة مع بوكو حرام،متمنيا أن يعم السلام في كل الأراضي الوطنية. حاثا المشائخ ورجال الدين أن يتبعو التدابير الوقائية للحد بالإصابة بفيروس كوفيد 19.

عمدة بلدية بلتن حبيب الدودو شكرا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بهذه البادرة النبيلة ،إنها تعكس الجانب الإيجابي للدين الإسلامي. منتحزا الفرصة في حثهم عن القرارات التي اتخذها فخامته في مجانية المياه والكهرباء. ونشير بأن عدد التلاوات القرآنية 41 عوضة والاستغفار 124الف وحسبنا الله ونعم الوكيل 124الف ،والصلاة على النبي1000 حسنين محمد حسن

تشاد: في وادي فيرا ، يقرأ الأئمة القرآن ويصلي لله من أجل السلام. © حسنين محمد حسن / معلومات الوحدة
تشاد: في وادي فيرا ، يقرأ الأئمة القرآن ويصلي لله من أجل السلام. © حسنين محمد حسن / معلومات الوحدة

تشاد: في وادي فيرا ، يقرأ الأئمة القرآن ويصلي لله من أجل السلام. © حسنين محمد حسن / معلومات الوحدة
تشاد: في وادي فيرا ، يقرأ الأئمة القرآن ويصلي لله من أجل السلام. © حسنين محمد حسن / معلومات الوحدة

تشاد: في وادي فيرا ، يقرأ الأئمة القرآن ويصلي لله من أجل السلام. © حسنين محمد حسن / معلومات الوحدة
تشاد: في وادي فيرا ، يقرأ الأئمة القرآن ويصلي لله من أجل السلام. © حسنين محمد حسن / معلومات الوحدة


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