Tchad : au marché de Dembé, tensions et frustrations entre commerçantes après la réorganisation des places

Le déplacement de plusieurs commerçantes vers un nouvel espace aménagé à l’intérieur du marché suscite des tensions et des incompréhensions, au marché de Dembé, situé à N’Djamena dans la commune du 7ᵉ arrondissement. Sur place, certaines vendeuses affirment que les emplacements attribués à l’intérieur ne suffisent pas pour accueillir toutes les commerçantes.



D’autres dénoncent une organisation qu’elles jugent inéquitable. « Une de nos sœurs a trouvé un grand espace pour déposer ses marchandises. Mais elle ne veut pas nous donner même une petite place pour vendre. C’est pour cela que nous sommes obligées de rester dehors », explique une commerçante rencontrée au marché de Dembé.



À l’extérieur du marché, plusieurs vendeuses continuent donc d’exposer leurs produits, faute de place à l’intérieur. Une situation qui provoque des frustrations et alimente des tensions entre les commerçantes. De leur côté, les vendeuses installées à l’intérieur du marché dénoncent la présence de celles qui restent dehors.



Selon elles, cette situation empêche les clients d’entrer à l’intérieur. « Certaines restent dehors et bloquent les clients. Ceux qui viennent s’arrêtent déjà là-bas pour acheter leurs légumes. Nous qui sommes à l’intérieur, les clients ne viennent plus jusqu’à nous. Normalement, tout le monde devrait rester à l’intérieur. Il faut trouver un passage pour que les clients puissent entrer et acheter », affirme une autre commerçante.



Face à ces divergences, plusieurs vendeuses appellent les responsables du marché à mieux organiser la répartition des espaces afin de permettre à chacune de travailler dans de bonnes conditions, et d’éviter que la situation ne dégénère davantage.