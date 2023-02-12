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Santé

Tchad : besoin d'un spécialiste en gastro-entérologie ? Rendez-vous à la Clinique Hariri


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Février 2023


Le Professeur Oumer Zaid, spécialiste en gastroentérologie, est arrivé à la Clinique Hariri International. Il sera disponible pour les patients jusqu'au 16 février 2023.


Tchad : besoin d'un spécialiste en gastro-entérologie ? Rendez-vous à la Clinique Hariri
La clinique précise que si vous avez besoin de ses services, n'hésitez pas à réserver votre place à la clinique située à la rue de 40m près de la banque Ecobank ou à contacter les numéros suivants : 66818808 / 66122555.

تعلن مستشفى الحريرى عن وصول البروفيسور عمر زايد اخصائى الباطنيه، سيكون متواجد فى الفتره من ١٠ الى ١٦ فبراير .

للحجز والاستفسار يرجى زيارة المستشفى بشارع الأربعين جوار اكو بانك او الاتصال على الرقم
66818808 / 66122555


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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