Tchad : besoin d'un spécialiste en gastro-entérologie ? Rendez-vous à la Clinique Hariri



تعلن مستشفى الحريرى عن وصول البروفيسور عمر زايد اخصائى الباطنيه، سيكون متواجد فى الفتره من ١٠ الى ١٦ فبراير .



للحجز والاستفسار يرجى زيارة المستشفى بشارع الأربعين جوار اكو بانك او الاتصال على الرقم

66818808 / 66122555

La clinique précise que si vous avez besoin de ses services, n'hésitez pas à réserver votre place à la clinique située à la rue de 40m près de la banque Ecobank ou à contacter les numéros suivants : 66818808 / 66122555.