Tchad : braquage d'un véhicule transportant six personnes au Sila

Un véhicule de marque Toyota avec six personnes à son bord, appartenant aux agents de la société Airtel de Goz Beida, a été braqué par des malfrats ce dimanche vers 17 heures, sur l'axe menant à Saraf Bourgou Tissi, dans la province de Sila.



Les occupants du véhicule étaient en mission en direction de Tissi dans le cadre de leurs activités.



Les forces de défense et de sécurité ont été mobilisées par les autorités administratives pour retrouver la trace du véhicule et des auteurs du braquage.



Les six occupants ont été relâchés, indique une source à Alwihda Info.