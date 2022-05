Tchad : célébration de la 2ème fête du ramadan appelée fête du sultan à Mao

Dans la tradition du sultanat du Kanem, la célébration de cette fête s'organise, après la deuxième fête du Ramadan et de la Tabaski. .



La cérémonie a vu la présence des autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et élites de la province, venues de Ndjamena et autres coins du pays.



Parmi eux, figurent le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ali Djadda Kampar et du représentant du sultan du Kanem, Alifè Mahadi Ali Alifei.



Cette fête permet aux chefs des cantons et des villages du Kanem, de présenter leurs vœux au sultanat. Plusieurs danses ont été présentées : Ganga, Kidi, Nangara, Balla et Tchegueni. Ils ont montré les talents, tour à tour aux invités de la place. Il faut rappeler que cette fête est une tradition au Kanem depuis des années.