Tchad : certificat médical d’aptitude physique, des majorations injustiées

Depuis toujours, ce ne sont pas les incohérences qui manquent dans la délivrance du certificat médical d’aptitude physique tchadien. Toutefois, parmi toutes ces panoplies d'anomalies, il y en a une qui est très flagrante et qui mérite une explication.



À l'hôpital Cherif Kasser de N'Djamena, connu sous le vocable de polyclinique, le certificat médical est trop demandé par les usagers pour plusieurs raisons.



Le prix qui figure sur le timbre est de 1200 FCFA, mais les usagers sont obligés de payer 1300 FCFA avant qu'ils aient droit à ce bout de papier blanc sur lequel sont écrites quelques informations personnelles du demandeur et la signature d'un médecin avec la mention « est apte pour ». Le timbre est à 1200 FCFA. Pourquoi donc l'usager est obligé de majorer 100 FCFA, passant à 1300 FCFA, avant qu'on ne lui délivre le certificat médical ?



A ce sujet, un employé de l'hôpital Cherif Kasser apporte des éclaircissements sur cette majoration de 100 FCFA. « C'est vrai que le prix du timbre est à 1200 FCFA comme mentionné sur le ticket mais nous, on ajoute 100 FCFA pour permettre de prendre en charge les dépenses liées aux papiers, l'encre, l'impression et le stylo pour la signature », explique-t-il.



Quelles que soient les raisons évoquées, rien ne justifie cette majoration du prix de timbre du certificat médical. Les usagers ne sont pas informés de ces raisons et perçoivent cette pratique comme une majoration injustifiée.