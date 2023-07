Tchad : ces faux prisonniers du 20 octobre loués à 2500 Francs

Matin ensoleillé au lendemain de la cérémonie de gratitude à Mahamat Déby Itno. A quelques encablures du siège des Transformateurs où il habite, Miss jette des bouffées de cigarettes. "C'est avec leur argent que je fume. J'ai donné 2000 à madame pour le repas du jour", explique sans gêne l'ouvrier qui tourne les pouces depuis quelques jours. Une dizaine de minutes plus tard, il rejoint deux acolytes de la veille autour d'une boisson locale.



En attendant un supplément de frais à eux promis, tous papotent de la figuration, ce qu'ils en fait de l'argent reçu. "J'ai fini ma part depuis hier", renseigne l'une des rares filles. "Ce n'est qu'arrivés là-bas (ndlr au Palais des arts et de la culture) que nous avons compris ce dont il s'agissait", explique un autre figurant venant d'allumer sa clope. "C'est Djim qui m'a convaincu en me faisant miroiter un sac de maïs comme nous avons reçu la dernière fois", semble se repentir Miss. En effet, Djim semble proche du directeur de la solidarité nationale grâce à qui des sacs de mil sont récemment distribués aux indigents.



"Ce sont des conneries !"



Kaoudé Israël, le directeur de la solidarité nationale, plusieurs fois cité comme l'un des instigateurs de cette mascarade dément formellement. "Je ne sais quand et à quelle heure s'est tenue la cérémonie. Je n'ai pas de temps pour faire des conneries comme ça", assène-t-il. Il rappelle un scénario identique qui a récemment eu lieu dans sa province d'origine. En effet, un thuriféraire du régime a mobilisé des mototaxis sous la bannière des Transformateurs pour accueillir le président de transition lors de sa tournée au sud. La besogne exécutée, le mobilisateur a disparu sans offrir l'argent aux dindons de la farce.