TCHAD Tchad : condition féminine, une quinzaine de recommandations adressées au Gouvernement

Les représentantes de groupements et d'organisations de femmes ont formulé vendredi de nombreuses recommandations au Gouvernement, à la société, et aux partenaires techniques et financiers, lors de la clôture du forum de haut niveau sur les 30 ans de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET).



Il a été relevé la non appropriation des textes et des lois en faveur des femmes par les femmes à tous les niveaux, le retard dans l'organisation de la SENAFET, l'insuffisance des moyens matériels, humains et financiers, la faible participation de la femme pendant les formations et conférences débats, la mauvaise perception de la SENAFET par les femmes en générales et particulièrement celles vivants en milieu rural, et le retard dans l'allocation des ressources.



Les femmes ont également déploré le manque de coordination et de suivi-évaluation des activités de la SENAFET, la faible autonomisation de la femme, le grand retard accusé dans l'élaboration du plan d'action de la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations unies, la non application effective de la loi instituant la parité dans les postes nominatifs et électifs au Tchad et la persistance des pratiques traditionnelles néfastes.



Au Gouvernement, il a été recommandé l'accélération du processus d'élaboration du plan d'action de la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations unies en impliquant fortement les organisations de la société civile, la mise en place de structures d'encadrement des femmes et des filles en milieu rural, la révision du décret n° 186 de manière à réserver le retard requis dans l'organisation de la SENAFET, la mise à disposition de moyens matériels, humains et financiers en qualité et en quantité à tous les niveaux, l'intensification de la mobilisation, la sensibilisation de proximité et l'information à l'endroit des femmes.



Les recommandations évoquent également la mise à disposition en temps réel de fonds alloués à la SENAFET, la mise en place immédiate d'un dispositif de suivi et évaluation qui sera géré par un organe autonome en charge de la question de la femme, l'accélération de la création de l'observatoire de genre tel que recommandé par le Forum national inclusif, l'accélération du processus de création de fonds d'appui aux initiatives féminines, l'application effective de la loi n° 22 sur la parité à tous les niveaux, l'octroi aux femmes de 20 sièges à la prochaine législative de l'Assemblée nationale, la promotion en grade des femmes des forces de défense et de sécurité, la séparation du ministère de la femme en deux parties dont le ministère de la Femme et de la Famille d'une part et le ministère de l'Action sociale d'autre part, et l'accès au foncier à la femme rurale.



S'agissant de la société civile, elle est invitée à mieux vulgariser les textes en vigueur en faveur des femmes, et à s'impliquer dans le renforcement des capacités des femmes à tous les niveaux.



Les partenaires techniques et financiers sont sollicités pour l'appui au Gouvernement et aux organisations de la société civile dans le cadre du processus d'application de la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations unies, et la continuation dans l'appui technique et financier au Gouvernement et aux organisations de la société civile.



"Le Gouvernement prendra en compte avec une grande attention ces recommandations prisent durant les trois jours du forum en faveur de la femme tchadienne", a assuré la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et la Solidarité nationale, Mme. Djallal Ardjoune Khalil.





