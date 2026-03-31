Tchad : coopération économique, le ministre d’État reçoit une délégation régionale française

Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a reçu en audience une délégation du département économique régional « Afrique centrale » de l’ambassade de France au Cameroun.



La délégation était conduite par Mme Efi Frager, chef du département économique régional, accompagné de Adrien Rebet, conseiller sectoriel.



Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération économique et financière entre le Tchad et la France, notamment dans les domaines de la transformation digitale des finances publiques, de l’appui aux réformes structurelles, du développement du secteur privé, ainsi que de l’accompagnement des priorités du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 ».



La rencontre s’est tenue en présence de l’ambassadeur de France au Tchad Éric Gérard ainsi que du directeur de l’Agence française de développement (AFD) au Tchad, Philippe Chedanne, témoignant de l’engagement des différentes parties à consolider un partenariat stratégique au service du développement économique du pays.



Les discussions ont également permis d’évoquer les préparatifs de deux importantes échéances à venir : « Africa Forward », prévu en mai à Nairobi, au Kenya, ainsi que le Forum économique Tchad-France, annoncé pour le mois de juin.