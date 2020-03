Tchad - coronavirus : l'intronisation du Sultan du Ouaddaï reportée

Le gouverneur de la province du Ouaddaï a annoncé vendredi, au cours d'une rencontre, que l'intronisation du Sultan du Dar Ouaddaï, prévue ce samedi 21 mars 2020 à Abéché, est reportée à une date ultérieure.



Elle ne pourrait avoir lieu qu'en cas de décision expresse et exceptionnelle des autorités.



Le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale et de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah, a déclaré jeudi que les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits jusqu'à nouvel ordre sur l'ensemble du territoire national.



Il a ajouté que l'ensemble des cabarets, centres de jeux, casinos, bars et restaurants seront fermés sur l'ensemble du territoire national.



Le Tchad a confirmé hier son premier cas de coronavirus.



Les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur ont décidé de fermer, à compter de ce vendredi, l'ensemble des établissements d'enseignement privés et publics, jusqu'à nouvel ordre.



L'Organisation mondiale de la santé a appelé l'Afrique à prendre très au sérieux la menace pandémique et à se préparer sans plus attendre.