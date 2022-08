Tchad : créature de mode, Izaba Zigoubé promeut la marque Nomade

Comment est née la marque Nomade ?

Nomade est née à la suite d’une revendication formulée par les étudiants d’Afrique centrale vivant au Bénin, face à l’imposition du visa par les autorités aux étudiants de cette sous-région.



Pourquoi le nom Nomade ?

Le nom Nomade est une revendication de la libre circulation en Afrique, et un peu partout dans le monde (se déplacer librement comme les nomades).



La marque Nomade a-t-elle déjà atteint l’objectif poursuivi ?

Bien que la marque soit portée un peu partout dans le monde, l’objectif n’est pas encore atteint, mais on est sur la bonne voie.



Avec l'absence des usines de textile au Tchad, comment compensez-vous ce vide ?

Honnêtement, c’est le plus grand souci, le Tchad est à la base un pays enclavé. Les transports coûtent chers vers l’intérieur, et la douane tchadienne ne tient pas compte du fait que l’on est une start-up, ou pas. En effet, cela ne facilite pas les choses aux entrepreneurs. Sinon, on attend l’entrée en jeu de l’Etat tchadien.



Les marques de vêtements tchadiens sont habituellement très coûteuses par rapport aux vêtements de marque étrangère. Cela ne justifie-t-il pas le fait que la plupart des Tchadiens ne consomment pas le local ?

Ça dépend des marques, je ne vois aucune marque tchadienne qui coûte plus chère que LV ou du YSL, la vraie bien sûr. Comme cela a déjà été souligné, les matières premières coûtent chères, malgré la production à l’extérieur. Bien plus, le transport et la douane restent des obstacles pour l’entrepreneuriat tchadien, et parfois, nous produisons à perte.



Comment comptez-vous relever le défi en bon créateur tchadien ?

Le fait d’entreprendre dans un contexte tchadien est un défi quotidien. Pour notre part, nous continuons à proposer à nos clients les meilleurs produits possibles, en misant sur la qualité.



Quelles sont les meilleures collaborations que Nomade a eues dans son parcours ?

La meilleure collaboration que nous avons eue jusqu’à là, c’est avec les Asiatiques, pour la production de nos dernières collections de t-shirt et polo, et la prochaine sera avec les créateurs africains avec qui nous échangeons déjà.



Comment faites-vous la promotion de l'emploi à travers Nomade ?

A la base, il faut reconnaître que Nomade est une jeune start-up. Elle travaille avec 10 jeunes au total, chacun travaille à temps partiel… Comment jugez-vous votre relation avec le ministère en charge de l'entrepreneuriat ? Ces derniers temps, on a l’impression que les choses bougent un peu du côté de ce ministère, avec le nouveau ministre en tête. On n’a pas de relation avec ce ministère, mais on apprécie l’initiative de 50 000 emplois que ce ministère organise en faveur des jeunes. C’est une initiative louable. Quel serait le projet le plus social que la marque Nomade prévoit entreprendre ? On a un grand projet social qu’on prévoit d'organiser en 2023, mais nous préférons le faire découvrir le grand jour. Pour l’instant, nous travaillons encore dessus. Quel serait votre message aux consommateurs et aux investisseurs ? Aux consommateurs, je leur demanderai de nous faire confiance, comme vous le faites déjà. Chaque jour, nous sommes prêts à toucher le ciel pour leur satisfaction. Quant à ce qui concerne les investisseurs, on est disponible à présenter notre business plan à un investisseur.