Tchad : crise d’eau à Tchalo-Zoudou, des forages inutilisables et une urgence humanitaire

La délégation était conduite par Saleh Hassane Rahma, chargé de la communication provinciale, assisté d’Ahmat Bakoumi, président de la sous-cellule du département d’Abtouyour, et de Rahma Hossein Garré, technicien de l’ANADJA.



L’objectif de cette visite était de constater de visu l’état des deux forages dont dispose le village, signalés comme défectueux depuis un certain temps par les populations locales.



Au terme de l’inspection technique, le verdict s’est révélé sans appel. « Les deux forages sont dans un état tel que leur remise en service ne peut plus se limiter à une simple réparation », a déclaré le technicien Rahma Hossein Garré, soulignant la gravité de la situation sur le plan technique.



Un constat corroboré par le chef de village de Tchalo-Zoudou, M. Azein Abba, qui a confirmé l’état d’abandon des infrastructures et les difficultés croissantes rencontrées quotidiennement par ses administrés pour accéder à l’eau potable.



Pour sa part, le président de la sous-cellule, Ahmat Bakoumi, s’est montré encore plus catégorique : « Les deux forages sont totalement endommagés. La réparation n’est plus une option viable. Ce dont le village a besoin, ce sont de nouveaux forages. » Il a ainsi appelé les autorités compétentes et les partenaires au développement à prendre en charge cette situation d’urgence au bénéfice des populations de Tchalo-Zoudou.