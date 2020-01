Tchad : d'immenses potentialités naturelles dans la province du Lac

L'élevage des volailles est l'un des volets majeurs de l'investissement sachant que le groupe Wadi Koundi dispose d'une ferme avicole. La ferme Tchirey est située à Mandalia dans le département du Chari, province du Chari Baguirmi. On dénombre plus de 10.000 poules pondeuses. La ferme alimente ainsi N'Djamena en oeufs et poulets.



Cette ferme a une capacité de production de plus de 24.000 oeufs par jour.



L'une des toutes premières au Tchad, cette ferme avicole répond aux normes scientifiques. Elle dispose de la certification du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOADA).



Le rôle important joué par l'opérateur économique Saleh Abakar Abdraman dans le développement socio-économique lui a valu la reconnaissance de la République. Il a été décoré par le chef de l'Etat Idriss Déby à une date mémorable, le 11 août 2018, anniversaire de l'indépendance du Tchad. Une reconnaissance pour ce mérite mais aussi pour d'inciter les autres à suivre le bel exemple d'investissement.