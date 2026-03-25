Tchad : dans le Moyen Chari, des mesures pour freiner la propagation du ver de Guinée

Les autorités sanitaires du Moyen Chari prennent des mesures urgentes pour freiner la propagation du ver de Guinée au village Maïmana, dans le département du Barh Koh.



En effet, le village de Maïmana, dans la sous-préfecture de Moussafoyo, département du Barh Koh a récemment connu une forte mobilisation des autorités sanitaires, à la suite d’une alerte liée à la présence du ver de Guinée. Cette intervention, menée le 24 mars 2026, vise à contenir rapidement la situation, et à éviter une propagation de la maladie dans la localité.



Tout est parti de la découverte de quatre chiens porteurs de la dracunculose, communément appelée le ver de Guinée, en l’espace de quelques jours. Face à cette menace, une équipe dirigée par le préfet du département du Barh Koh, Oumar Ali Nanina, s’est rendue sur les lieux, avec le soutien du Programme national de lutte contre le ver de Guinée.



La mission est allée évaluer la situation, et a mis en place des actions immédiates pour limiter la transmission de cette maladie, encore présente dans certaines zones de la province du Moyen Chari Le chef du village, Doukoula Benoit Ngaïro, a exprimé ses préoccupations, et a invité la population à coopérer avec les équipes sanitaires pour contenir la maladie.



Pour le délégué sanitaire du Moyen Chari, Dr Mehonyo Kolmian, la circulation des animaux domestiques sans contrôle serait à l’origine de cette recrudescence. Les chiens et les chats, souvent laissés en liberté, jouent un rôle important dans la propagation du parasite, exposant ainsi les habitants à des risques accrus. « J’insisté sur l’importance d’attacher systématiquement les animaux domestiques.



Cette mesure simple reste essentielle pour interrompre la chaine de transmission et protéger les habitants », a-t-il précisé. Au cour de l’opération, les quatre chiens infectés ont été abattus afin de limiter les risques de contamination. Les autorités ont également averti qu’aucun relâchement ne sera toléré.



Il faut noter que le village de Maïmana, dans la sous-préfecture de Moussafoyo, figure désormais parmi les zones les plus surveillées dans la province du Moyen-Chari en ce qui concerne la maladie du ver de Guinée.