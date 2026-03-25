Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : dans le Moyen Chari, des mesures pour freiner la propagation du ver de Guinée


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 25 Mars 2026



Tchad : dans le Moyen Chari, des mesures pour freiner la propagation du ver de Guinée
Les autorités sanitaires du Moyen Chari prennent des mesures urgentes pour freiner la propagation du ver de Guinée au village Maïmana, dans le département du Barh Koh.

En effet, le village de Maïmana, dans la sous-préfecture de Moussafoyo, département du Barh Koh a récemment connu une forte mobilisation des autorités sanitaires, à la suite d’une alerte liée à la présence du ver de Guinée. Cette intervention, menée le 24 mars 2026, vise à contenir rapidement la situation, et à éviter une propagation de la maladie dans la localité.

Tout est parti de la découverte de quatre chiens porteurs de la dracunculose, communément appelée le ver de Guinée, en l’espace de quelques jours. Face à cette menace, une équipe dirigée par le préfet du département du Barh Koh, Oumar Ali Nanina, s’est rendue sur les lieux, avec le soutien du Programme national de lutte contre le ver de Guinée.

La mission est allée évaluer la situation, et a mis en place des actions immédiates pour limiter la transmission de cette maladie, encore présente dans certaines zones de la province du Moyen Chari Le chef du village, Doukoula Benoit Ngaïro, a exprimé ses préoccupations, et a invité la population à coopérer avec les équipes sanitaires pour contenir la maladie.

Pour le délégué sanitaire du Moyen Chari, Dr Mehonyo Kolmian, la circulation des animaux domestiques sans contrôle serait à l’origine de cette recrudescence. Les chiens et les chats, souvent laissés en liberté, jouent un rôle important dans la propagation du parasite, exposant ainsi les habitants à des risques accrus. « J’insisté sur l’importance d’attacher systématiquement les animaux domestiques.

Cette mesure simple reste essentielle pour interrompre la chaine de transmission et protéger les habitants », a-t-il précisé. Au cour de l’opération, les quatre chiens infectés ont été abattus afin de limiter les risques de contamination. Les autorités ont également averti qu’aucun relâchement ne sera toléré.

Il faut noter que le village de Maïmana, dans la sous-préfecture de Moussafoyo, figure désormais parmi les zones les plus surveillées dans la province du Moyen-Chari en ce qui concerne la maladie du ver de Guinée.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/03/2026

Tchad : au Guéra, enrôlement biométrique au Lycée de Mongo

Tchad : au Guéra, enrôlement biométrique au Lycée de Mongo

Tchad : à Abéché, la société civile outillée dans le processus de paix et de réconciliation Tchad : à Abéché, la société civile outillée dans le processus de paix et de réconciliation 24/03/2026

Populaires

Tchad : l’ONAPE organise une journée d’information et d’orientation à l’intention des jeunes porteurs de projets

24/03/2026

Tchad : l’État en première ligne pour la vérité et la justice après la tragédie du drone à Tiné

24/03/2026

Tchad : natalité élevée et pauvreté persistante, une équation à repenser

24/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 19/03/2026 - Mohaj Salaheldin, consultante, humanitaire et journaliste indépendante.

Comment la culture influence la psychothérapie et nos façons de gérer l'anxiété et la dépression

Comment la culture influence la psychothérapie et nos façons de gérer l'anxiété et la dépression

Le tribunal administratif de Montreuil annule le refus de séjour, l’OQTF, l’IRTF et ordonne de mettre fin sans délai au signalement le système d’information Schengen Le tribunal administratif de Montreuil annule le refus de séjour, l’OQTF, l’IRTF et ordonne de mettre fin sans délai au signalement le système d’information Schengen 17/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter