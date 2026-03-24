Tchad : de nouvelles infrastructures inaugurées à Faya-Largeau

La ministre déléguée au Plan, à l’Économie et à la Coopération internationale, Mme Fatime Haram Acyl, accompagnée d’une forte délégation, notamment du représentant résident de la Banque mondiale, Farouk Mollah, du représentant de l’OIM, Geovanni Cassani, du député du département de Yigadroussa, Guihini Gueille Toumay, ainsi que de plusieurs autres personnalités, est arrivée à Faya, ce 24 mars 2026.



La délégation a été accueillie à l’aéroport international de Faya-Largeau. Après cet accueil, la délégation conduite par Mme la ministre s’est rendue à la résidence du délégué général du gouvernement auprès de la province pour les civilités, et présenter l’objet de leur séjour à Faya.



Cette visite vise la remise officielle des clés de plusieurs infrastructures, notamment des écoles primaires, un pavillon d’urgence et un abattoir à Faya, construits dans le cadre du projet RESI-Tchad, avec l’appui financier de la Banque mondiale.