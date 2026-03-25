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Tchad : décès de Mme Haoua Outman Djamé à Paris


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Mars 2026



Tchad : décès de Mme Haoua Outman Djamé à Paris
Députée de la province du Hadjer-Lamis à l'Assemblée nationale et présidente de la Commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale, Mme Haoua Outman Djamé est décédée dans la nuit du mercredi 25 mars 2026 à Paris, en France, des suites d'une maladie.

Ancienne membre du gouvernement, elle aura marqué la vie publique tchadienne par son engagement constant au service de la Nation et son attachement au rayonnement du Tchad. Pour de nombreux observateurs, elle laisse le souvenir d’une femme d’État de conviction, respectée pour sa rigueur et son dévouement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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