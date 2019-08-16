Tchad : décret de désignation des membres du CNDP

Le décret n° 1161 du 16 août 2019 porte désignation des membres de la coordination du Cadre national de dialogue politique (CNDP), représentant respectivement la majorité et l'opposition. Il s'agit de :



Pour la majorité :

Abdel-salam Idriss Yaya

Abderamane Djasnabaille

Abderahim Younouss Ali

Abderamane Koulamallah

Djokdelang Angobona

Mme. Ildjima Koumatou

Mme. Fatime Issa Ramadan

Hassan Ahmat Patcha

Hissein Ahmat Kari

Issaka Ramat Alhamdou

Mme. khaki Karamega

Kram Ali Abdel

Mahamat Allahou Taher

Moussa Kadam

Malloum Yoboide Djeraki



Pour l'opposition :

Alladoum Djarma Baltazar

Baba Ahmat Baba

Badono Daigou

Bergue Tieguy Fidele

Djimet Clement Bagaou

Ire Kertoumar François

Malloum Abba Oumar

Mahamat Ahmat Lazina

Mahamat Tahir Djibrine

Mahamat Adoum

Mahamat Saleh Makki

Marting Felix Kodjiga

Mora Touimbaye

Nasra Djimasngar

Romadoumngar Felix Nialbe