Tchad : décret de désignation des membres du CNDP

Le décret n° 1161 du 16 août 2019 porte désignation des membres de la coordination du Cadre national de dialogue politique (CNDP), représentant respectivement la majorité et l'opposition. Il s'agit de :
Pour la majorité :
Abdel-salam Idriss Yaya
Abderamane Djasnabaille
Abderahim Younouss Ali
Abderamane Koulamallah
Djokdelang Angobona
Mme. Ildjima Koumatou
Mme. Fatime Issa Ramadan
Hassan Ahmat Patcha
Hissein Ahmat Kari
Issaka Ramat Alhamdou
Mme. khaki Karamega
Kram Ali Abdel
Mahamat Allahou Taher
Moussa Kadam
Malloum Yoboide Djeraki
Pour l'opposition :
Alladoum Djarma Baltazar
Baba Ahmat Baba
Badono Daigou
Bergue Tieguy Fidele
Djimet Clement Bagaou
Ire Kertoumar François
Malloum Abba Oumar
Mahamat Ahmat Lazina
Mahamat Tahir Djibrine
Mahamat Adoum
Mahamat Saleh Makki
Marting Felix Kodjiga
Mora Touimbaye
Nasra Djimasngar
Romadoumngar Felix Nialbe
Pour la majorité :
Abdel-salam Idriss Yaya
Abderamane Djasnabaille
Abderahim Younouss Ali
Abderamane Koulamallah
Djokdelang Angobona
Mme. Ildjima Koumatou
Mme. Fatime Issa Ramadan
Hassan Ahmat Patcha
Hissein Ahmat Kari
Issaka Ramat Alhamdou
Mme. khaki Karamega
Kram Ali Abdel
Mahamat Allahou Taher
Moussa Kadam
Malloum Yoboide Djeraki
Pour l'opposition :
Alladoum Djarma Baltazar
Baba Ahmat Baba
Badono Daigou
Bergue Tieguy Fidele
Djimet Clement Bagaou
Ire Kertoumar François
Malloum Abba Oumar
Mahamat Ahmat Lazina
Mahamat Tahir Djibrine
Mahamat Adoum
Mahamat Saleh Makki
Marting Felix Kodjiga
Mora Touimbaye
Nasra Djimasngar
Romadoumngar Felix Nialbe