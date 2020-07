Tchad : des armes de guerre et de la drogue saisies par la gendarmerie, plusieurs arrestations

D'importantes quantités d'armes de différents calibres, de la drogue, des motos, des faux billets et plusieurs présumés malfrats -dont un homme habillé en femme- sont présentés ce vendredi par la Gendarmerie nationale à Klessoum, en présence du général Djontan Marcel Hoinati.



Au total, 29 présumés malfrats ont été arrêtés. Selon le porte-parole de la Gendarmerie nationale, Abakar Abdramane Haggar, il s'agit notamment de deux braqueurs à main armée contre un clandoman au niveau de Gassi, dans le 7ème arrondissement ; deux suspects en intelligence avec des mouvements insurrectionnels ; deux malfrats déguisés en policiers, en train d'arnaquer la population à la sortie nord de N'Djamena, non loin de Pont Bélilé, avec une moto sans immatriculation ; ou encore deux suspects arrêtés vers Gaouï en tenue militaire, en possession d'une moto.



Des vendeurs détaillants de cannabis un homme présenté comme homosexuel et un trafiquant de faux billets ont été également arrêtés.



43 armes de différents calibres ont été saisies par les différents légions de gendarmerie. La Légion °10 de gendarmerie a saisi 14 sacs de boissons frelatés, un carton de Tramol, 29 plaquettes de drogues, six motos, 40.000 faux billets de banque en FCFA, trois sacs de boissons frelatées d'une autre qualité.



Le groupement des unités spéciales a mis la main sur six colis de boissons frelatées, huit sacs de charbons et du cannabis.



Détails à suivre.