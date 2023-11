Tchad : des diplômés de l’Université des débattent des enjeux de la refondation de l’école

Durant cet événement, les participants ont examiné les multiples défis affectant l'éducation nationale, y compris les causes de la dégradation de l'éducation, les répercussions socioculturelles sur le Tchad, et ont discuté des propositions pour améliorer la situation.



Gédéon, président de la plateforme, a identifié plusieurs problèmes clés tels que l'absence d'une politique éducative solide, la pénurie d'enseignants qualifiés, la corruption, et les questions liées au traitement des enseignants. Il a affirmé que ces obstacles entravent l'avancement du système éducatif tchadien.